Adana'da acılı tost yeme yarışması düzenlendi - Haberler

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Adana'da acılı tost yeme yarışması düzenlendi

AA - Eren Bozkurt - Güncel
Adana'da acılı tost yeme yarışması düzenlendi

Adana'da bir işletme tarafından "Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi.

Adana'da bir işletme tarafından "Acılı Adana Tostu Yeme Yarışması" düzenlendi.

Kentte faaliyet gösteren bir işletmenin organize ettiği yarışmaya 6 kişi katıldı.

Katılımcılar, en fazla acılı tostu yemek için yarıştı.

Tost yediği sırada rahatsızlık geçiren bir yarışmacıya sağlık ekipleri müdahale etti.

Yarışmayı 7 acılı tost yiyen Hakan Kısa kazandı.

Dereceye girenlere oyun konsolu ve para ödülü verildi.

İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, gazetecilere, bu yıl yarışmanın ilkini yaptıklarını belirterek "Yarışmayı her yıl devam ettireceğiz. Adana kebabından sonra artık Adana tostumuz var. Adana tostunu da Türkiye'ye hatta Avrupa'ya tanıtacağız." diye konuştu.

Karaca, tost yerken rahatsızlanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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