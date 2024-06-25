Adana'da açık bırakılan otobüs kapısından düşen kadının ölümüyle ilgili dava başladı

Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat K. ile 24 Nisan'da özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybeden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin (74) eşi Cemil Sabahi, oğlu Selahattin Sabahi ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Vedat K, olay günü Hatice Sabahi'nin araca ön kapıdan bindiğini belirterek, şöyle savunma yaptı:

"Hatice Sabahi, aracın ön kapısından bindi. Biniş kartını basmadan ön yolcu koltuğuna oturdu. Hareket halindeyken durağa 60 metre civarında yaklaşmıştım. Durak çok yakın olduğu için kapıyı kapatmaya fırsat bulamadım. Otobüsün kapısı açıktı. Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmak istedi ancak tutamadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ben ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Beraatime karar verilmesin istiyorum."

Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Hakim, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Vedat K. ile ilgili "kusur raporu" alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, özel halk otobüsünün açık kapısından düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Özel halk otobüsünün sürücüsü Vedat K. ise savcılıkça adli kontrol tedbiriyle serbet bırakılmıştı. Hatice Sabahi'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sürücü Vedat K. tekrar gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianamede Vedat K'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.