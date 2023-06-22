Adana'da Abart Egzoz Denetimi
Güncel Haberler
Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimde, egzozlarından yüksek ses çıkan araçlara cezai işlem uygulandı ve 67 araç trafikten men edildi.
Adana'da polis ekiplerince "abart egzoz" denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde 1-20 Haziran tarihlerinde egzozlarından yüksek ses çıkan araçlara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada, "abart egzoz" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzozlardan kullanan 67 araç sahibine cezai işlem uygulandı.
Ekipler, 67 aracı da eksikleri nedeniyle trafikten men etti.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel