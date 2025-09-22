Adana'da 97 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda polis, durdurduğu tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tırın sürücüsü C.K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası öğrenilemeyen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.
Araçtaki incelemede çeşitli yerlere gizlenmiş 97 ruhsatsız tabanca bulundu.
Gözaltına alınan sürücü C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel