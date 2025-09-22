Haberler

Adana'da 97 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Adana'da 97 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda polis, durdurduğu tırda 97 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Tırın sürücüsü C.K. tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince 97 ruhsatsız tabanca ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası öğrenilemeyen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

Araçtaki incelemede çeşitli yerlere gizlenmiş 97 ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını

Züleyha boğazı kesilmiş halde ölü bulundu, şüpheli en yakını
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.