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Adana'da 96 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Adana'da 96 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 96 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 96 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 102 paket halinde 96 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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