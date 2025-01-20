Adana'da 96 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, 96 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 96 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 102 paket halinde 96 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel