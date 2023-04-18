Adana'da 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği bazı araçları aradı.
İncelenen araçlarda 925 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Jandarma, kaçakçılıkla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel