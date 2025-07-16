Adana'da 90 Yeni İtfaiye Eri Göreve Başladı

Adana'da 90 Yeni İtfaiye Eri Göreve Başladı
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Adana'da düzenlenen törenle 20'si kadın olmak üzere 90 yeni itfaiye eri yemin ederek göreve başladı. Tören sonunda meslektaşları tarafından itfaiyecilik geleneği gereği yeni itfaiye erlerine su sıkıldı.

Adana'da 90 yeni itfaiye eri, düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda eğitim sürecini tamamlayan 20'si kadın 90 yeni itfaiye eri için kurum bahçesinde tören düzenlendi.

İtfaiye erleri buradaki törende yemin ederek görevlerine başladı.

Törenin bitiminin ardından yeni itfaiye erleri, meslektaşları tarafından itfaiyecilik geleneği kapsamında görev araçlarından su sıkılarak ıslatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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