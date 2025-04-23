Adana'da 90 Bin Mükerrer Sigara Bandrolü Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 90 bin mükerrer sigara bandrolü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mükerrer bandrol bulunduğu belirlenen bir panelvanı ilçede takibe alarak durdurdu.

Araçta yapılan aramada, makaron (filtreli sigara kağıdı) paketlerinde kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilen 90 bin mükerrer bandrol bulundu.

Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.