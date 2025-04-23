Adana'da 90 Bin Mükerrer Sigara Bandrolü Ele Geçirildi
Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, mükerrer sigara bandrolleri taşıyan bir panelvan aracı durduruldu. Yapılan aramada, 90 bin bandrol ele geçirilirken, sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 90 bin mükerrer sigara bandrolü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mükerrer bandrol bulunduğu belirlenen bir panelvanı ilçede takibe alarak durdurdu.
Araçta yapılan aramada, makaron (filtreli sigara kağıdı) paketlerinde kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilen 90 bin mükerrer bandrol bulundu.
Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel