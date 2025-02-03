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Adana'da 9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan baskında, 9 milyon 280 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, iki kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki depo ve araçlarda arama gerçekleştirdi.

Adana'da kaçak 9 milyon 280 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki depo ve 2 araçta arama yaptı.

İncelemede kaçak 9 milyon 280 bin makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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