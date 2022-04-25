Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler

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Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da 9. kattan park halindeki aracın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

Adana'da binanın 9. katından park halindeki aracın üzerine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Adana'da binanın 9. katından park halindeki aracın üzerine düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 12 yaşındaki E.S.K, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 9. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki aracın üzerine düştü.

Ağır yaralanan E.S.K, yakınları tarafından özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Çocuğun anne ve babasının ayrı olduğu, anneannesi ve dedesiyle kaldığı öğrenildi.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Osmangazi, Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

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