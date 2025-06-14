Adana'da 9.750 Paket Kaçak Sigara ve 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'nın Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Adana'da gümrük kaçağı 9 bin 750 paket sigara ve 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde 2 araçta 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Seyhan ilçesinde bir minibüste yapılan aramada da 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel