Adana'da 9.750 Paket Kaçak Sigara ve 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi

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Adana'nın Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 9 bin 750 paket sigara ve 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde 2 araçta 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Seyhan ilçesinde bir minibüste yapılan aramada da 3 milyon 25 bin tütün doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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