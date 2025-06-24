Adana'da 83 Yaşındaki Kadın Ağaçlık Alanda Ölü Bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 83 yaşındaki kadın, ağaçlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin, 83 yaşındaki Sümbül Topbaş'a ait olduğu tespit edildi.

Topbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Topbaş'ın Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kaldığı ve bir süre önce buradan ayrıldığı ileri sürüldü.