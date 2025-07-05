Adana'da 825 Kilo Eroin Operasyonu: 16 Tutuklama

ADANA'da geçen yıl ele geçirilen 825 kilo eroinle ilgili yürütülen soruşturmada 16 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 Aralık 2024 tarihinde bir TIR'da uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin durdurduğu TIR'da kahve kutularında 825 kilo eroin ele geçirdi. Operasyon sonrasında TIR şoförü Mehmet Emin Ç. tutuklandı. Yürütülen soruşturmada yurt dışında olduğu belirlenen uyuşturucu şebekesinin lideri Ş.I.'nın, Türkiye genelindeki organizasyonu yönettiği tespit edildi. Yeterli delillerin toplanmasının ardından Adana merkezli olarak Hakkari, Hatay, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Van ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Uyuşturucu şebekesinin üst düzey yöneticilerinden M.A., G.T., S.T., C.A. ve E.S.'nin de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 15 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışındaki Ş.I. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Haber: Yusuf YILDIZ/ Adana, Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ Adana,