Adana'da 82 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yangında Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Zengin hayatını kaybetti. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Adana'da evde çıkan yangında 82 yaşındaki Alzheimer hastası hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi 34048 Sokak'taki bir evden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendiren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Alzheimer hastası Ali Zengin'in (82) cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Zengin'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.