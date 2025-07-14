Adana'da 800 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
Adana'da polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu iki adrese düzenledikleri operasyonda 800 litre kaçak etil alkol ve 580 aroma kiti ele geçirerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da polis ekipleri, 800 litre kaçak etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin depolandığı değerlendirilen merkez Seyhan ilçesindeki iki ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 800 litre kaçak etil alkol ile 580 aroma kiti ele geçirildi.
KOM ekipleri, ikametlerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel