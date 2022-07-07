Adana'da 80 firari için şafak operasyonu - Haberler

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Adana'da 80 firari için şafak operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Adana'da 80 firari için şafak operasyonu

ADANA'da çeşitli suçlardan aranması olan, cezaevinden kaçan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan 80 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da çeşitli suçlardan aranması olan, cezaevinden kaçan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan 80 firarinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Yakalanan çok sayıda firari, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kent genelinde çeşitli suçlardan aranması olan, borçlarını ve kesilmiş para cezalarını ödemeyen, cezaevinden kaçan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olmasına rağmen teslim olmayan 80 firarinin adresini belirledi. Savcılık talimatıyla firarilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan çok sayıda firari, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından firarilerin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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