Adana'da 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bisikletini kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuk, geri gelen kamyonun altında kalarak yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da 8 yaşındaki çocuk geri gelen kamyondan bisikletini kurtarmak isterken kamyonun altında kaldı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki A.Y. kamyonun arkasındaki bisikletini kurtarmak için koştu. Bu sırada çocuk bisikleti almak istediği esnada kamyon geri gelince yere düştü ve kamyon çocuğu ezdi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi yaralı çocuğu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince aranması devam ediyor. - ADANA