Adana'da 8 Yaşındaki Çocuğa Darbeden Şüpheli Gözaltına Alındı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, 8 yaşındaki çocuğu iş yerine torpil attığı gerekçesiyle evinin önünde darbetti. Ailenin şikayeti üzerine polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 8 yaşındaki çocuğu evinin önünde darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Dağlıoğlu Mahallesi'nde 8 yaşındaki A.B, evinin önünde bir kişi tarafından darbedildi.
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Orhan A'yı yakaladı.
Şüphelinin, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle kovaladığı çocuğu darbettiği öne sürüldü.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Orhan A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
