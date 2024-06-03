Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçası ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Adana'da 8 ruhsatsız tabanca ve 93 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Ova Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste ruhsatsız 1'i kurusıkı ruhsatsız 8 tabanca, 50 mermi ile icra yayı ve şarjör gibi 93 silah parçası bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Selahattin K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.