Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri kamyonu takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karaisalı çıkışı yakınında ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 8 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamyonun otoyolda durdurulması, sürücünün gözaltına alınması ve araçta kaçak makaronların bulunması polis kamerasına yansıdı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Adana, Güncel, Haberler

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