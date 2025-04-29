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Adana'da 8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da emniyet güçleri, kaçak ürünler için bir kamyonette yaptıkları aramada 8 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 8 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki bir kamyonette arama yaptı.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 milyon makaron bulundu.

Polis ekipleri, kaçakçılıkla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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