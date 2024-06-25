Adana'da 8 kilogram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı
Adana'da yapılan bir uygulamada durdurulan bir kamyonetin kasasında, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine 15 paket halinde 8 kilogram esrar ele geçirildi. Kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
Adana'da 8 kilogram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yaptığı uygulamada bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın kasasındaki bölmede, 15 pakette 8 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.