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Adana'da 8 kilo 400 gram esrar ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Adana'da 8 kilo 400 gram esrar ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'da bir otomobilde 8 kilo 400 gram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da bir otomobilde 8 kilo 400 gram esrar ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasına gelen H.C. (32) idaresindeki bir otomobili durumundan şüphelenerek dedektör köpekle arama yaptı.

Köpeğinin tepki verdiği araçta yapılan incelemede stepneye ve ses sistemine gizlenmiş şekilde 11 pakette 8 kilo 400 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü H.C. ve yanındaki M.G. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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