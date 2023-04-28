Adana'da 8 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddia edilen 8 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Savcılıkça, El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz M.G, M.D, M.U, T.A, H.A, M.T, İ.G. ve K.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde, kentte terör örgütü El Kaide'ye katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.

Sanıkların El Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod adı kullandıkları, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatlı oldukları, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları, bölgedeki kamplara gidip geldikleri ve eleman ile lojistik destek sağladıkları örgüt üyelerinin konaklamalarına yardımcı oldukları ve terör örgütü adına kentte aktif faaliyet yürüttükleri dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.