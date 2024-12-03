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Adana'da 8 Bin 523 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da 8 Bin 523 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir evde düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bu maddeleri gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir çuval içerisinde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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