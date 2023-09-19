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Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçlarda arama yaptı.

Ekipler bir araçta, kaçak 755 kilogram kıyılmış tütün buldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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