Adana'da 755 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği yol kontrollerinde şüpheli araçlarda arama yaptı.
Ekipler bir araçta, kaçak 755 kilogram kıyılmış tütün buldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel