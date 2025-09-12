Adana'da 750 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde durdurdukları bir araçta 750 kilogram kaçak nargile tütünü buldu. Araç sürücüsü E.A. hakkında işlem başlatıldı.
Adana'da 750 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 750 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu, araç sürücüsü E.A hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel