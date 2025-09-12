Haberler

Adana'da 750 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Adana'da 750 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde durdurdukları bir araçta 750 kilogram kaçak nargile tütünü buldu. Araç sürücüsü E.A. hakkında işlem başlatıldı.

Adana'da 750 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 750 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu, araç sürücüsü E.A hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur

Arap ülkesinden İsrail'e rest: Bizi vurursanız yıkıcı sonuçları olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 43 yıllık tarım devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 43 yıllık dev firması konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.