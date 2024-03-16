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Adana'da 75 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı bir çalışma sonucunda hükümlüyü Pınar Mahallesi'nde bir ikamette saklanırken yakaladı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan Zafer Y'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, Zafer Y'nin Pınar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Pınar Mahallesi Seyhan Adana Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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