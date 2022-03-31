74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kaçak üretilen 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Adana'da kaçak üretilen 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesindeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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