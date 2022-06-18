72 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

72 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da tırda tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve valizlerde 72 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Adana'da tırda tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve valizlerde 72 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile yapılan aramada tırın dorsesindeki tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve 4 valizde 72 kilogram esrar bulundu.

Dedektör köpeğin, esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerinin arasına kahve döküldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü N.T. (46), emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title