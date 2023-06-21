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Adana'da 717 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Adana'da 717 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişinin evinde ve tarlasında yapılan aramalarda 717 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarlasında ve evinde 717 kök kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yumurtalık ilçesinde bir kişinin evinde ve ayçiçeği tarlasında kenevir bulunduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 717 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Yumurtalık Jandarma Kenevir Adana Güncel Haberler

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