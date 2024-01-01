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Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçası ele geçirildi

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Adana'da yapılan operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçası bulundu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ve 547 silah parçasının ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretini önleme çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesindeki 2 ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerde 7 ruhsatsız tabanca ile namlu, yay, sürgü ve şarjör gibi 547 silah parçası bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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