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Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan bir operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Akıncılar Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler, araçtaki İbrahim B, Mustafa D, İbrahim A. ve Abdullah D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Gözaltı Yüreğir Güncel adana Suç

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