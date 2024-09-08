Adana'da 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan bir operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı Akıncılar Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler, araçtaki İbrahim B, Mustafa D, İbrahim A. ve Abdullah D'yi gözaltına aldı.