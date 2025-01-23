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Adana'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.

Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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