Adana'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.
Adana'da polisin durdurduğu tırda 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada 7 milyon 50 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel