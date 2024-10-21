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Adana'da 7 milyon makaron ele geçirildi, 1 tutuklama

Adana'da 7 milyon makaron ele geçirildi, 1 tutuklama
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Adana'nın Seyhan ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 7 milyon makaron ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklandı.

Adana'da 7 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Adreste 7 milyon makaron bulan ekipler, şüpheli M.B'yi (40) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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