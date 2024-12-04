Adana'da 7 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bir araca ve iki depoya düzenlenen operasyonda 7 milyon 660 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.