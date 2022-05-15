ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haberler

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ADANA'DA 7 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da son bir haftada 11 ayrı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da son bir haftada 11 ayrı olayda 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada merkez ilçelerde 11 ayrı hırsızlık olayında toplam 100 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, televizyon, inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 13 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çalıntı 2 televizyon ve çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnşaat, Güncel, Haberler

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