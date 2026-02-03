Haberler

Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adana'da güvenlik kameralarından tespit edilen S.O.A.K. isimli şüpheli, 7 hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden gıda ve elektronik ürünler ile park halindeki bisiklet ve motosikletten hırsızlık yaptığı belirlendi.

Adana'da 7 hırsızlığa karışan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kent merkezinde son bir ayda 3 marketten çok sayıda gıda ürünü ve elektronik aletle banka ve hastane önlerinde park halindeki 3 bisiklet ile bir motosiklette bulunan kask çalındı.

Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 7 hırsızlığı S.O.A.K.'nın (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunduğu sırada ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin iki marketten hırsızlık yapması, bisikletlerden birini ve motosiklette bulunan kaskı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
