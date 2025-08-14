Adana'da 7.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7 milyon 910 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği tır ve kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Araçlarda gümrük kaçağı 7 milyon 910 bin makaron bulan ekipler, 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.