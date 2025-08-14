Adana'da 7.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 7.9 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda, tır ve kamyonette 7 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi. İki sürücü gözaltına alındı, bir zanlı tutuklandı.

Adana'da 7 milyon 910 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği tır ve kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Araçlarda gümrük kaçağı 7 milyon 910 bin makaron bulan ekipler, 2 sürücüyü de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon

Tek bir şey istedi! Kerem'den Galatasaray'a sürpriz telefon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.