Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan ve Suriye'ye geçme planı yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ hükümlüsü, kaçmaya çalışırken ayağından vurularak yakalandı. Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan ve Suriye'ye geçme planı yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ hükümlüsü, kaçmaya çalışırken ayağından vurularak yakalandı. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanırken 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan İrfan Ç'nin (41) saklandığı adresin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmayla İrfan Ç'nin Suriye'ye kaçmayı planladığını ve merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, sokakta yürüdüğünü gördükleri İrfan Ç'yi takibe aldı. Ekiplerin peşinde olduğunu fark edip kaçmaya çalışan İrfan Ç, polisin "dur" ihtarına uymaması üzerine silahla ayağından vurularak yakalandı. İrfan Ç, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi. DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde olduğu ve eylem arayışına girdiği belirlenen İrfan Ç, polis ekiplerince geçen yıl 6 Temmuz'da merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda hafif ticari araçla seyir halindeyken yakalamıştı. Yakalanma anı polis kamerasına da yansıyan İrfan Ç. tutuklanmış, sanık dava sürecinde tahliye edilmişti. AA / Yusuf Koyun - Güncel Suriye Adana Güncel Haberler

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