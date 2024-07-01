Adana'da 66 Ruhsatsız Silah ve Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 66 ruhsatsız silah, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Haziran'da ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, 70 şarjör, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, bir miktar uyuşturucu, 69 bini tütün doldurulmuş 386 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 48 bin sigara filtresi ile 20 bin 250 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 211 kişiyi de yakaladı.