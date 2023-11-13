Adana'da 63 Ruhsatsız Tabanca ve 2 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca yaptığı asayiş ve devriye görevi sırasında 63 ruhsatsız tabanca, 2 kilogram 760 gram bonzai ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 322 kişiyi de yakaladı.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir hafta boyunca yaptığı asayiş ve devriye görevi sırasında 63 ruhsatsız tabanca, 2 kilogram 760 gram bonzai ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 322 kişiyi de yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Araştırma ve Devriye ekipleri bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda 44 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 562 mermi ile 32 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Yapılan uygulamalar neticesinde ruhsatsız silahların yanı sıra çok sayıda uyuşturucu tacirinin de önüne geçildi. Uyuşturucu tacirlerinden, 89.07 gram esrar, 14,5 gram eroin, 275,06 gram metamfetamin ve 2 kilo 760 gram bonzai ele geçirildi.

Öte yandan, 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 322 kişi de yakalandı. - ADANA