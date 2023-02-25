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Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirilen tır ile tankerin sürücüleri gözaltına alındı.

Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirilen tır ile tankerin sürücüleri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen bir tır ve tankeri takibe aldı.

Kent merkezinde durdurulan iki araçtaki aramada 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki aracın sürücülerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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