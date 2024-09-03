Üye Girişi
Haberler

Adana'da 61 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu haplar ve suç unsurları da bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 61 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-1 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 15 av tüfeği, 40 tabanca ve 6 kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan parçalar, çelik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 158 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 213 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika Güncel Seyhan adana Suç

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Dilruba hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi

Dilruba hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title