Adana'da polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında 60 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da 60 Milyon 750 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri bir depoya yaptığı baskında 60 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirirken, olayın şüphelisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde toptancılar sitesinde bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ekipler depoya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında S.Ç isimli kişi gözaltına alınırken, depoda 60 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA