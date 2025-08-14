Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi

Adana'da 6 Şubat depremlerinden sonra 53 yeni okul inşa edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da, yıkılan ve ağır hasar alan eğitim binalarının yerine 53 yeni okul yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adana'da, yıkılan ve ağır hasar alan eğitim binalarının yerine 53 yeni okul yapıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, depremlerin ardından kent genelindeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerle 706 derslikli 53 okulun inşaatı tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, çocukları güvenli, modern ve donanımlı okullarla buluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yıkılan ve ağır hasar alan eğitim kurumlarının yerine inşa edilen okulların deprem yönetmeliğine uygun tasarlandığını bildiren Köşger, "Bu binalar, sadece betonarme yapılar değil geleceğimize yön verecek, devletimize ve milletimize birçok alanda hizmet verecek insan gücümüzü yetiştirecek yapılardır." ifadesini kullandı.

Köşger, tamamlanan okulların yeni eğitim öğretim döneminde faaliyete geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Emeğin, birlikteliğin ve azmin ürünü olan bu binalarımızın inşasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Yusuf Tekin'e, milletvekillerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Onların desteğiyle ilimizin eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. Depremin yaralarını eğitimin gücüyle sarmakta kararlıyız."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil

Cezaevinde kalabilir mi? Adli Tıp, Murat Çalık için kararını verdi
Dünyanın gözü Alaska'daki zirvede! Trump, Putin'den istediği cevabı alamazsa gemiler yakılacak

Putin bunu yaparsa Trump toplantıyı anında terk edecek
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da beklenen ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca hakkında bomba iddia! Ayrılığı duyurdular

Güle güle Talisca! Ayrılığı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.