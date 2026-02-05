Haberler

Kozan'da 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Etkinlikte afet ekipmanları sergilendi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayaktını kaybedenler için Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda anma programı düzenlendi.

Etkinlikte afetlerde kullanılan ekipmanlar sergilendi ve 6 Şubat depremlerini konu alan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Koz-Yar İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bünyamin Akbulut, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Akbulut, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlikte, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dua edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş