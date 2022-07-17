Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir zanlı tutuklandı Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Feke ilçesinde 15 Temmuz'da 6 noktada orman yangınları çıkmış, ekiplerin müdahale ettiği yangınlar kısa sürede söndürülmüştü. AA / Fatih Azgın - Güncel Jandarma Adana Güncel Haberler

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