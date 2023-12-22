Adana'da 6 motosiklet çalan şüpheli yakalandı

Adana'da 6 motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 25 Kasım-4 Aralık tarihlerinde 6 motosiklet park halindeyken çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 6 motosikleti de aynı kişinin çaldığını tespit etti.

Motosikletleri çaldığı belirlenen Erol A, ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının bir evin bahçesindeki motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.