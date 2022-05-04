6 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da 15 hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da 15 hırsızlığa karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki 15 ev, iş yeri ve araçtan hırsızlık yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmaları sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 10 zanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, park halindeki 3 motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title